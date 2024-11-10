Оливия Родриго удалила свою песню из-за Трампа: «Фу»

Певица Оливия Родриго удалила свою песню «Deja vu» из социальных сетей из-за того, что композиция появилась в видеоролике, посвященном победе Дональда Трампа в президентской гонке. Об этом сообщает Independent.

Аккаунт Team Trump в TikTok выложил видео, в котором фраза Трампа: «И вдруг слова «Я избранный президент» вырвались из моего рта», — звучала под трек Родриго.

«Фу, больше никогда не используй мой звук», — написала исполнительница в соцсетях, обратившись к новоизбранному президенту США.

21-летняя певица Родриго публично выражала свою поддержку демократической партии США, а в 2021 году она посещала Белый дом в рамках кампании по вакцинации молодежи, восхищаясь работой Джо Байдена.

В 2024 году кандидатом в президенты США от демократов была политик Камала Харрис, которая пользовалась широкой поддержкой у знаменитостей — в том числе у Леонардо ДиКаприо, Дженнифер Энистон, Бейонсе и Мадонны. Представителя республиканцев Дональда Трампа публично поддерживали только миллиардер Илон Маск и комик Джо Роган.

Выборы прошли 5 ноября. Для победы одному из политиков надо было получить не менее 270 голосов выборщиков. На выборах Трамп набрал 295 голосов.

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