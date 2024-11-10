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Стало известно о секретном списке голливудских звезд, которые занимаются эскортом

Daily Mail: существует список голливудских актрис, которые занимаются эскортом

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Tali Arbel/AP

Глава сотрудничающего с OnlyFans-моделями агентства Unruly Тара Электра рассказала о существовании «секретного списка» актрис, которые готовы встречаться с влиятельными мужчинами за деньги. Ее слова передает Daily Mail.

«В нем есть и очень большое знаменитости — много кинозвезд и крупные топ-модели, про которых вы никогда бы не подумали», — поделилась женщина.

При этом Электра подчеркнула, что никогда не видела этот список, но знает о нем от знакомых-бизнесменов из Лос-Анджелеса. Друзья женщины уточняли, что в списке также есть цена, за которую артистка готова провести ночь с человеком. Кроме того, предпринимательнице рассказывали, что попасть в список нелегко: нужно быть «очень успешным и проверенным человеком».

Среди голливудских знаменитостей немало тех, кто публично говорил о своей работе в секс-индустрии. Звезда «Стражей галактики» Крис Пратт подрабатывал стриптизером в возрасте 18 лет, тем же занимался известный по роли в фильме «Старикам тут не место» Хавьер Бардем. А певица Леди Гага признавалась, что работа в стриптизе могла ей найти «настоящую внутреннюю свободу и получить большую уверенность в себе».

Ранее стало известно, что из тюрьмы госпитализирован больной раком Харви Вайнштейн.

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