В Брюсселе прошел концерт хора Академии Гнесиных

В Русском доме в Брюсселе прошел концерт духовной музыки молодежного коллектива Российской академии музыки имени Гнесиных — Ансамбля современной хоровой музыки «Altro coro». Об этом сообщает ТАСС.

Мероприятие приурочили ко Дню народного единства. В рамках концерта коллектив под руководством ректора академии Александра Рыжинского исполнил программу «Шедевры русской духовной музыки: от Михаила Глинки до Альфреда Шнитке».

Также концерт посвятили 150-летию со дня рождения Елены Фабиановны Гнесиной. Ансамбль исполнил произведения Михаила Глинки, Павла Чеснокова, Виктора Калинникова, Николая Римского-Корсакова, Петра Чайковского. Кульминацией вечера стало исполнение фрагментов из «Всенощного бдения» Сергея Рахманинова.

В сентябре на Восточном экономическом форуме выступил сводный хор Владивостокской епархии. Концерт состоялся в рамках культурного фестиваля «Владивостокские сезоны». В репертуаре коллектива были как богослужебные песнопения, так и народные и патриотические песни.

Ранее хор Сретенского монастыря дал концерт в павильоне «Роснефти» на ВДНХ.