Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Брюсселе прошел концерт хора Академии Гнесиных

Хор Академии Гнесиных дал концерт духовной музыки в Русском доме в Брюсселе

close
Владимир Песня/РИА «Новости»

В Русском доме в Брюсселе прошел концерт духовной музыки молодежного коллектива Российской академии музыки имени Гнесиных — Ансамбля современной хоровой музыки «Altro coro». Об этом сообщает ТАСС.

Мероприятие приурочили ко Дню народного единства. В рамках концерта коллектив под руководством ректора академии Александра Рыжинского исполнил программу «Шедевры русской духовной музыки: от Михаила Глинки до Альфреда Шнитке».

Также концерт посвятили 150-летию со дня рождения Елены Фабиановны Гнесиной. Ансамбль исполнил произведения Михаила Глинки, Павла Чеснокова, Виктора Калинникова, Николая Римского-Корсакова, Петра Чайковского. Кульминацией вечера стало исполнение фрагментов из «Всенощного бдения» Сергея Рахманинова.

В сентябре на Восточном экономическом форуме выступил сводный хор Владивостокской епархии. Концерт состоялся в рамках культурного фестиваля «Владивостокские сезоны». В репертуаре коллектива были как богослужебные песнопения, так и народные и патриотические песни.

Ранее хор Сретенского монастыря дал концерт в павильоне «Роснефти» на ВДНХ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами