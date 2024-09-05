Сводный хор Владивостокской епархии выступил на Восточном экономическом форуме

Третий день Восточного экономического форума начался с музыки. На главной лестнице кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) выступил сводный хор Владивостокской епархии. Концерт состоялся в рамках культурного фестиваля «Владивостокские сезоны».

Место для выступления хора было выбрано из-за хорошей акустики помещения.

Участниками сводного хора являются профессиональные певчие храмов епархии, артисты Приморской сцены Мариинского театра и священнослужители.

В репертуаре коллектива — как богослужебные песнопения, так народные и патриотические песни.