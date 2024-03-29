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Хор Сретенского монастыря даст концерт в павильоне «Роснефти» на ВДНХ

Хор Сретенского монастыря выступит на ВДНХ с программой «Песни наших родителей»

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Пресс-служба «Роснефти»

В павильоне «Роснефти» на выставке «Россия» 31 марта состоится презентация новой музыкальной программы Хора Сретенского монастыря «Песни наших родителей». Выступление пройдет в рамках тематических Дней культуры. Об сообщили в пресс-службе «Роснефти».

«Роснефть» проводит Дни культуры в своем павильоне на ВДНХ с 26 по 31 марта. Посетителям представляют культурные проекты, которые поддерживает «Роснефть».
В эти дни гостям выставки рассказывают о возрождении Коневского Рождество-Богородичного мужского монастыря — в 2021 году «Роснефть» завершила работы по реконструкции и реставрации обители.

Также для гостей павильона организована виртуальная экскурсия по Государственному Эрмитажу. В прошлом году при поддержке «Роснефти» в музее открылись три зала обновленной экспозиции «Культура и искусство Китая», посвященные периоду эпохи Цин XVII–XIХ веков.

Кроме того, для всех желающих проходят мастер-классы по рисованию по мотивам картин великих художников и иллюстраторов, таких как Николай Рерих, Василий Ватагин и Дмитрий Митрохин.

Помимо этого, «Роснефть» представляет видеоверсию ледового шоу Татьяны Навки «Вечера на хуторе», а в рамках тематических викторин разыгрывает билеты на фильм «Летучий корабль».

Компания поддерживает Хор Сретенского монастыря с 2015 года. За это время музыкальный коллектив с успехом провел множество концертных туров — «Роснефть. Великой Победе посвящается», «Несвятые святые», «Романовы», «Россия: время, вперед!», «Шедевры мировой культуры» и другие.

Гастроли хора с музыкальной программой «Песни наших родителей» начнутся выступлением в Рязани и завершатся в Норильске. Всего в гастрольной программе тура — 16 городов в регионах присутствия компании.

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