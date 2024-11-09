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Из тюрьмы госпитализирован больной раком Харви Вайнштейн

Продюсер Вайнштейн решил подать в суд на больницу, где лечится от рака

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Lucas Jackson/Reuters

Больной раком голливудский продюсер Харви Вайнштейн снова госпитализирован. Об этом сообщает Page Six со ссылкой на представителя продюсера.

Кроме того, 72-летний Вайнштейн решил подать на больницу, где лечится от рака, и чиновников, отвечающих за здравоохранение в Нью-Йорке. По мнению представителей Вайнштейна, ему не предоставили «права на надлежащий уход во время содержания под стражей».

Уточняется, что к самим врачам у продюсера претензий нет.

Команда Вайнштейна считает, что предполагаемый отказ городских властей оставить бывшего кинорежиссера в больнице Бельвью на время предстоящего суда является «серьезной оплошностью, ставящей под угрозу его способность присутствовать на повторном судебном разбирательстве».

Скандал вокруг Вайнштейна разгорелся в 2017 году, когда более 80 актрис выдвинули против него обвинения в сексуальных домогательствах. Эти разоблачения стали катализатором движения #MeToo.

В 2020 году продюсер был приговорен судом в Нью-Йорке к 23 годам тюрьмы по обвинениям в насильственных действиях сексуального характера. Позднее суд в Лос-Анджелесе добавил к его сроку еще 16 лет заключения по делу об изнасиловании. При этом в апреле вышестоящий суд в Нью-Йорке после апелляции со стороны защиты Вайнштейна отменил 23-летний тюремный приговор.

О раке у Вайнштейна стало известно в конце октября.

Ранее Харви Вайнштейн успешно перенес операцию на сердце.

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