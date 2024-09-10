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Харви Вайнштейн успешно перенес операцию на сердце

Отбывающий срок Вайнштейн успешно перенес операцию на сердце и восстанавливается

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Lucas Jackson/Reuters

Бывший продюсер Харви Вайнштейн перенес экстренную операцию на сердце в больнице Нью-Йорка, сообщает ABC News. Представители 72-летнего Вайнштейна уточнили, что он восстанавливается после процедуры.

Вчера вечером Вайнштейн был доставлен в больницу Белвью из-за ряда медицинских проблем, говорится в заявлении его представителей Крейга Ротфельда и Джуды Энгельмайера.

«Мы можем подтвердить, что сегодня г-н Вайнштейн перенес процедуру и операцию на сердце, однако мы не можем комментировать это более подробно», — уточнили они.

Некогда именитого продюсера перевели в Белвью из тюремного комплекса Рикерс-Айленд в Нью-Йорке, где он ожидает повторного суда по обвинению в сексуальном насилии. Это уже второй раз за два месяца, когда его госпитализировали.

Адвокат Вайнштейна Артур Айдала заявил, что они потребовали от тюремной администрации немедленно перевести Вайнштейна в Белвью «на основании его жалоб на боли в груди».

Скандал вокруг Вайнштейна разгорелся в 2017 году, когда более 80 актрис, в том числе Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу, Эшли Джадд, Кара Делевинь и Сальма Хайек, выдвинули против него обвинения в сексуальных домогательствах. Эти разоблачения стали катализатором движения #MeToo.

Ранее в Британии закрыли уголовное дело против Харви Вайнштейна.

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