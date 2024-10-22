У Харви Вайнштейна нашли рак

У американского продюсера Харви Вайнштейна в тюрьме нашли рак. Об этом сообщает New York Post со ссылкой на собственные источники.

По данным инсайдера, у Вайнштейна нашли разновидность рака костного мозга — хронический миелоидный лейкоз. Сейчас 72-летний экс-продюсер проходит курс лечения в тюремной больнице на острове Райкерс в Нью-Йорке.

Представитель Вайнштейна по медицинским вопросам Крейг Ротфельд сперва опроверг сообщения.

«Тревожно и неприемлемо, что такие конфиденциальные медицинские вопросы стали предметом общественного обсуждения. Из уважения к частной жизни господина Вайнштейна мы не будем давать дальнейших комментариев», — сказал он позже.

Скандал вокруг Вайнштейна разгорелся в 2017 году, когда более 80 актрис выдвинули против него обвинения в сексуальных домогательствах. Эти разоблачения стали катализатором движения #MeToo.

В 2020 году продюсер был приговорен судом в Нью-Йорке к 23 годам тюрьмы по обвинениям в насильственных действиях сексуального характера. Позднее суд в Лос-Анджелесе добавил к его сроку еще 16 лет заключения по делу об изнасиловании. При этом в апреле вышестоящий суд в Нью-Йорке после апелляции со стороны защиты Вайнштейна отменил 23-летний тюремный приговор.

Накануне Вайнштейн не признал свою вину по новому обвинению в сексуальном преступлении.

Ранее Харви Вайнштейн успешно перенес операцию на сердце.