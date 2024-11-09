Общественники пожаловались на Сергея Лазарева в Минкультуры

Глава общественного движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов пожаловался главе Минкультуры России Ольге Любимовой и замглавы ВГТРК и генеральному директору «России 1» Антону Златопольскому на скандал с участием певца Сергея Лазарева на шоу «Ну-ка, все вместе!». Об этом сообщает NEWS.ru.

Общественники обратились к Златопольскому и Любимовой с просьбой дать официальный ответ по поводу сложившейся ситуации вокруг Лазарева. Кроме того, активисты, по словам Резяпова, просят поддержать «инициативу, направленную на привлечение деятелей культуры и искусства к общественной поддержке СВО и оказанию моральной, культурной и гуманитарной помощи нашим военнослужащим и добровольцам, находящимся в зоне проведения спецоперации».

Сергей Лазарев попал в скандал после участия в телешоу «Ну-ка, все вместе!». В новом выпуске передачи певец нажал кнопку за отказавшегося голосовать члена жюри Льва Рудина, и в итоге по сто баллов набрали две участницы — они обе получили в подарок хит от композитора Игоря Крутого.

Активист до этого потребовал, чтобы Лазарев публично дал ответ, поддерживает ли он каким-либо образом бойцов СВО с 2022 года. Общественник усомнился в том, что артист согласен с действиями российских властей, поскольку он не совершил никаких «практических действий по поддержке России».

Ранее действия Лазарева раскритиковал певец Юрий Лоза, заявивший, что у его коллеги «крыша едет».