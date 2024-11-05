Юрий Лоза заявил, что у Лазарева и Баскова «крыша едет»

Певец Юрий Лоза заявил в беседе с aif.ru, что у телеведущих шоу «Ну-ка, все вместе!» Сергея Лазарева и Николая Баскова «крыша едет».

Лоза считает, что Басков и Лазарев «почему-то поверили» в свою гениальность и в свое величие. По словам певца, Лазарев называет исполненные им хиты «своими песнями», хотя не писал для них музыку и текст. Лоза считает, что исполнитель не имеет права так делать.

«Почему она твоя-то, с какой стати? Ты один из тех, кто ее пел. Ты не умеешь писать песен, ты не имеешь права говорить «это моя песня». Эти люди слишком много на себя берут. Только авторы могут сказать: это моя песня. А у Лазарева никогда в жизни подобное не должно выскакивать из уст», — отметил артист.

По мнению Лозы, у Лазарева «мозги сдвинуты в другую сторону». Он возмутился скандалом в шоу «Ну-ка, все вместе!», когда Лазарев исполнил прыжок с места и нажал кнопку за Льва Рудина.

«Ты кто? Ты певец. Открыватель рта и издаватель звука. Только и всего. Они же просто ведущие на телешоу, говорящие головы. Открывальщики рта. Это же не создатели, не авторы, не творцы», — заявил Лоза.

Ранее Сергей Лазарев объяснил эпатажный поступок в эфире популярного телешоу.