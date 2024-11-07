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Активисты призвали Лазарева к ответу после скандала на ТВ: «Ты за кого?»

Глава движения «Ветераны России» Резяпов пригласил Сергея Лазарева в зону СВО

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Сергей Лазарев/YouTube

Глава общественного движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов призвал певца Сергея Лазарева поехать в зону специальной военной операции (СВО) с гуманитарной миссией вместо «нажимания кнопок». Его слова передает NEWS.ru.

Резяпов потребовал, чтобы Лазарев публично дал ответ, поддерживает ли он каким-либо образом бойцов СВО с 2022 года. Общественник усомнился в том, что артист согласен с действиями российских властей, поскольку он не совершил никаких «практических действий по поддержке России».

«Хочется задать ему вопрос: «А ты за кого, Сергей Лазарев? Поддерживаешь ли ты СВО?», — заявил Резяпов.

Сергей Лазарев попал в скандал после участия в телешоу «Ну-ка, все вместе!». В новом выпуске передачи певец нажал кнопку за отказавшегося голосовать члена жюри Льва Рудина, и в итоге по сто баллов набрали две участницы — они обе получили в подарок хит от композитора Игоря Крутого.

Позднее действия Лазарева раскритиковал певец Юрий Лоза, заявивший, что у его коллеги «крыша едет». Он возмущался тем, что Лазарев «почему-то поверил» в свою гениальность и величие. Также Лоза отмечал, что певец называет исполненные им хиты «своими песнями», хотя не писал для них музыку и текст.

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