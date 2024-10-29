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Кустурица назвал отличие голливудских фильмов от советских

Режиссер Кустурица заявил, что в голливудских фильмах нет души

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Сергей Пятаков/РИА Новости

Сербский режиссер Эмир Кустурица назвал главное отличие голливудских фильмов от советских. О кинематографе он поговорил на канале «Россия 24».

По его словам, важно, чтобы русское кино не имитировало Голливуд.

«Надо делать много русских фильмов, но никогда не забывать, что в Голливуде нет хороших фильмов. У них есть хорошая динамика и технология этих фильмов, но души там нет», — заявил он.

Советское кино, на взгляд Кустурицы, было «очень сильным», и сейчас России стоит вернуться к своим корням.

Накануне Эмир Кустурица поделился мнением, что конфликт на Украине обусловлен необходимостью обогащения некоторых людей.

«Эта война уже продана, но я задаюсь вопросом, кто выставил такую высокую цену?» — отметил Кустурица.

Ранее Эмир Кустурица пообещал снять фильм в кинопарке «Москино».

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