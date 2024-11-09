По иску к Елене Степаненко о завещании назначили экспертизу

Родственники дизайнера Натальи Маголы обратились в суд с просьбой признать недействительным ее завещание от 28 февраля 2020 года. Об этом сообщает «СтарХит».

Согласно завещанию Магола передала бывшей супруге комика Евгения Петросяна Елене Степаненко значительную часть своего имущества. Имена матери и сестры дизайнера в завещании не были упомянуты. Родные решили оспорить завещание через суд, в качестве ответчиков выступят Елена Степаненко, Алексей Курташ — брат гражданского супруга дизайнера, и Иван Цвийич, сын ее второго супруга, сербского архитектора. Согласно документу, мужчины станут собственниками дома Натальи на Николиной Горе в Москве.

Психолого-психиатрическая экспертиза выяснит, отдавала ли Магола отчет своим действиям и осознавала ли последствия своих поступков. Ее проведут работники Государственного научного центра социальной и судебной психиатрии имени В.П. Сербского. На время проведения экспертизы и оглашения результатов производство по делу приостановят.

Натальи Маголы не стало в 2022 году. Степаненко она завещала две квартиры в Сочи и место на подземном паркинге, а также коллекцию антикварных изделий, находящуюся в одной из квартир.

Накануне риелтор оценил стоимость завещанных Елене Степаненко квартир в Сочи.

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