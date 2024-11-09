Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

По иску к Елене Степаненко о завещании назначили экспертизу

Родственники дизайнера Маголы оспорили ее завещание в пользу Степаненко

close
Кадр телеканала «Россия»

Родственники дизайнера Натальи Маголы обратились в суд с просьбой признать недействительным ее завещание от 28 февраля 2020 года. Об этом сообщает «СтарХит».

Согласно завещанию Магола передала бывшей супруге комика Евгения Петросяна Елене Степаненко значительную часть своего имущества. Имена матери и сестры дизайнера в завещании не были упомянуты. Родные решили оспорить завещание через суд, в качестве ответчиков выступят Елена Степаненко, Алексей Курташ — брат гражданского супруга дизайнера, и Иван Цвийич, сын ее второго супруга, сербского архитектора. Согласно документу, мужчины станут собственниками дома Натальи на Николиной Горе в Москве.

Психолого-психиатрическая экспертиза выяснит, отдавала ли Магола отчет своим действиям и осознавала ли последствия своих поступков. Ее проведут работники Государственного научного центра социальной и судебной психиатрии имени В.П. Сербского. На время проведения экспертизы и оглашения результатов производство по делу приостановят.

Натальи Маголы не стало в 2022 году. Степаненко она завещала две квартиры в Сочи и место на подземном паркинге, а также коллекцию антикварных изделий, находящуюся в одной из квартир.

Накануне риелтор оценил стоимость завещанных Елене Степаненко квартир в Сочи.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, как наследники делили имущество Александра Градского.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами