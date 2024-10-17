Адвокат поддержал регистрацию певцом Shaman бренда «Я русский»

Регистрация певцом Shaman (Ярослав Дронов) бренда «Я русский» является не только его правом, но и накладывает ответственность перед обществом. Об этом рассказал адвокат Дмитрий Аграновский, сообщает РАПСИ.

Он назвал непонятным поднявшийся информационный шум вокруг того, что Shaman хочет зарегистрировать бренд «Я русский».

«Это действительно очень мощный, раскрученный бренд, но сейчас он используется кем попало и совершенно беспорядочно. Подобного рода вещи должны быть упорядочены, так как регулируются действующим законодательством», — отметил Аграновский.

При этом адвокат считает, что регистрация такого бренда выгодна всем.

«Это движение в обе стороны. В случае неправильного использования или использования, которое не понравится обществу, мы знаем, с кого за этот бренд спрашивать. Сейчас спрашивать не с кого. Поэтому регистрация — это не только право, но и ответственность», — сказал он.

При этом Аграновский подчеркнул, что после регистрации бренд будет принадлежать конкретному лицу. По его мнению, Shaman будет использовать бренд «Я русский» в общественно полезных целях и нести за него ответственность.

«Конечно, этот процесс нужно приветствовать», — заключил адвокат.

Напомним, 16 октября Shaman подал две заявки в Роспатент на регистрацию бренда «Я русский». Планируется, что под этим брендом по первой заявке артист сможет производить и продавать алкоголь, тогда как по второй — различную бытовую химию, ладан, блестки для ногтей, игрушки для взрослых и другие товары.

Ранее сообщалось, что общественное движение «Ветераны России» направило обращение в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) с призывом отказать Shaman в регистрации товарного знака «Я русский».