Группа «Ленинград» не будет сотрудничать с Инстасамкой после выхода альбома

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров заявил, что певица Инстасамка (Дарья Зотеева) пока не станет постоянной солисткой коллектива. Его слова передает ТАСС.

Музыкант пояснил, что «Ленинград» при сотрудничестве с Зотеевой ограничился только выпуском одного мини-альбома. Также Шнуров назвал «легкой и игривой» работу с Инстасамкой. По его словам, Зотеева — «яркий, экспериментальный и смелый» артист. Ее творчество певец описал как «перформанс длиною в жизнь, в которой грань между реальностью и искусством стерта до неразличимости».

8 ноября вышел совместный мини-альбом группы «Ленинград» и Инстасамки под названием «Бумеры и зумеры». Всего в него вошли шесть треков, в том числе «Хорошо», «За деньги нет» и «Русские вперед», сниппетами которых Инстасамка делилась до этого. EP стал первым для «Ленинграда» за последние шесть лет.

Недавно сообщалось, что поклонники Шнурова раскритиковали новую пластинку. Некоторые посчитали, что российский рокер в «соло вытянул весь альбом» и критиковали вокальные данные Зотеевой.

При этом нашлись и те поклонники, которым понравился альбом, либо несколько композиций из него. В комментариях предположили, что лонгплей «зашел» более молодому поколению, а старым фанатам Ленинграда «не понять этого блуда».

Ранее стало известно, что солистка группы «Непара» готовит сольный концерт.