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Группа «Ленинград» не будет сотрудничать с Инстасамкой после выхода альбома

Певец Шнуров: Инстасамка пока не станет постоянной солисткой группы «Ленинград»

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Телеграм-канал Instasamka

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров заявил, что певица Инстасамка (Дарья Зотеева) пока не станет постоянной солисткой коллектива. Его слова передает ТАСС.

Музыкант пояснил, что «Ленинград» при сотрудничестве с Зотеевой ограничился только выпуском одного мини-альбома. Также Шнуров назвал «легкой и игривой» работу с Инстасамкой. По его словам, Зотеева — «яркий, экспериментальный и смелый» артист. Ее творчество певец описал как «перформанс длиною в жизнь, в которой грань между реальностью и искусством стерта до неразличимости».

8 ноября вышел совместный мини-альбом группы «Ленинград» и Инстасамки под названием «Бумеры и зумеры». Всего в него вошли шесть треков, в том числе «Хорошо», «За деньги нет» и «Русские вперед», сниппетами которых Инстасамка делилась до этого. EP стал первым для «Ленинграда» за последние шесть лет.

Недавно сообщалось, что поклонники Шнурова раскритиковали новую пластинку. Некоторые посчитали, что российский рокер в «соло вытянул весь альбом» и критиковали вокальные данные Зотеевой.

При этом нашлись и те поклонники, которым понравился альбом, либо несколько композиций из него. В комментариях предположили, что лонгплей «зашел» более молодому поколению, а старым фанатам Ленинграда «не понять этого блуда».

Ранее стало известно, что солистка группы «Непара» готовит сольный концерт.

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