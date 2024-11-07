Солистка группы «Непара» готовит сольный концерт

Солистка группы «Непара» Дарья Храмова призналась в беседе с fedpress.ru, что готовится к первому сольному концерту.

Храмова подготавливается в свободное время от гастролей и концертов группы «Непара». Артистка призналась, что является перфекционисткой. Она хочет, чтобы ее сольное выступление прошло на высоком уровне.

Храмова также дает уроки вокала детям в музыкальной студии. Певица отметила, что это ее сильно заряжает.

Храмова рассказала, что Александр Шоуа пригласил ее в «Непара» уже после первого сезона шоу «Ну-ка, все вместе!». Артисту понравилось ее выступление.

«Когда он объявил официальный кастинг в группу, я на него приехала, спела буквально начало песни «Они знакомы давно», Александр вспомнил меня и сказал: «Все, мы нашли того, кого искали!». Группа существует уже 20 лет, и, конечно, когда я пришла в коллектив, не все поклонники группы были этому рады», — поделилась исполнительница.

Храмова отметила, что не обижается на фанатов «Непары», которые остались недовольны ее участием в группе. Артистка старается выступать на максимальном уровне, чтобы оправдать доверие.

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