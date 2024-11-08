Поклонники Шнурова раскритиковали новый альбом «Ленинграда» с Инстасамкой: «Ниже плинтуса»

Поклонники группы «Ленинград» раскритиковали новый мини-альбом «Бумеры и зумеры», который коллектив создал вместе с Инстасамкой. Своим мнением фанаты поделились под постом группы в VK.

Один из интернет-пользователей заявил, что песня «Бумеры и зумеры» напоминает ему композицию «Твои батоны, они же булки» Михаила Гребенщикова. Другой отметил, что «не напоминает, а точно скомунизжено».

«Чисто Шнур весь альбом в соло вытянул»; «А что могло получится? Прошлые вокалистки Шнура были с голосом... Текст тоже ни о чем»; «Бумеры не заценили»; «Даже слушать не буду, это падение ниже плинтуса», — написали в комментариях.

При этом нашлись и те поклонники, которым понравился альбом, либо несколько композиций из него. В комментариях предположили, что лонгплей «зашел» более молодому поколению, а старым фанатам Ленинграда «не понять этого блуда».

В альбом «Бумеры и зумеры» вошли шесть песен, в том числе «Хорошо», «За деньги нет» и «Русские вперед», сниппетами которых Инстасамка делилась до этого. EP стал первым для «Ленинграда» за последние шесть лет.

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