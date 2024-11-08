«Что за дичь»: семья Гуфа — о слухах, что рэпер грыз провода в рехабе

Информация о том, что рэпер Гуф (настоящее имя – Алексей Долматов) на лечении перегрыз провода базы электронного браслета и разрисовал окна, — дичь. Об этом «Газете.Ru» заявила его сестра Ольга.

«Что за дичь пишут!» — сказала она.

Информацию о том, что рэпер перегрыз провода браслета, опровергли и во ФСИН, пишет РБК.

8 ноября Telegram-канал Mash сообщил, что Долматов во время лечения в реабилитационном центре якобы перегрыз провода базы для электронного браслета. Также артист якобы разрисовал окна, а потом извинился перед сотрудниками реабилитационной клиники.

Гуфа отправили на лечение после инцидента в подмосковном банном комплексе. В ночь на 23 октября рэпер с компанией арендовал баню в подмосковном городе Апрелевка. Как сообщали сотрудники комплекса, Гуф не оплатил часть аренды комплекса, а позже подрался с братом управляющей — сотрудником патрульно-постовой службы полиции. Как сообщали СМИ, Гуф ударил полицейского по уху.

24 октября на рэпера составили протокол за мелкое хулиганство. Позже он записал видео из отдела полиции, в котором извинился за случившееся.

Ранее адвокат Гуфа поблагодарил суд за то, что его не отправили под арест.