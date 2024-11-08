ФСИН сообщила о замене части на электронном браслете у Гуфа

Главное управление ФСИН по Московской области назвало несоответствующей действительности информацию о том, что рэпер Гуф (Алексей Долматов) перегрыз провода электронного браслета. Об этом сообщает РИА Новости.

«Сотрудниками филиала уголовно-исполнительной инспекции проведена плановая замена зарядного блока к мобильному контрольному устройству», — отметили в пресс-службе.

Накануне Mash сообщил, что Долматов во время лечения в рехабе якобы перегрыз провода базы для электронного браслета. Также канал заявлял, что артист разрисовал окна «надписями с призывами все уничтожить и всяческой бранью», а позднее извинился перед сотрудниками реабилитационной клиники за крики во время ломки.

На реабилитацию Гуф попал после дебоша в бане в конце октября. В ночь на 23 октября он с компанией арендовал баню в подмосковном городе Апрелевка, где отказался оплачивать аренду, а затем подрался с сотрудником патрульно-постовой службы полиции. Как сообщали СМИ, Гуф ударил полицейского по уху.

Позднее адвокат рэпера Сергей Жорин уточнил в беседе с «Газетой.Ru», что суд в подмосковном городе Наро-Фоминск не стал арестовывать Гуфа, наложив на него только запрет определенных действий.

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