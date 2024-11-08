Российского блогера-транссексуала призвали явиться в военкомат

Бьюти-блогеру Андрею Петрову пришла повестка из военного комиссариата Калужской области. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации канала, Петрова призвали явиться в военкомат, поскольку россиянин не передал туда справки из больницы о возможно имеющихся у него патологиях. При этом, подчеркивает Mash, сейчас Петров находится за границей.

Блогер покинул страну еще в конце 2021 года, а после начала СВО выступил против политики российских властей. В июле 2024 года Петрову заблокировали банковские счета из-за задолженности в размере 221 тыс. рублей по налогам.

В августе 2023 года Петрова оштрафовали на 200 тыс. рублей за пропаганду ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) и на 50 тыс. рублей за дискредитацию армии. Следствие нашло в социальных сетях блогера посты про смену пола и практику однополой любви. В одном из них он также дискредитировал ВС РФ.

Петров получил известность как автор YouTube-канала о мужском макияже. В сентябре 2019 года молодой человек совершил каминг-аут и начал называть себя Миланой. В конце 2021-го Петров уехал из России, а в 2022 году осудил проведение военной спецоперации РФ на Украине. Будучи в отъезде, он периодически жаловался на падение доходов и нехватку денег.

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