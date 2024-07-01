Блогеру Андрею Петрову заблокировали счета за неуплату налогов

Блогеру Андрею Петрову заблокировали банковские счета из-за задолженности по налогам. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным журналистов, Петров, зарегистрированный как индивидуальный предприниматель, не заплатил налоги на сумму 221 тыс. рублей.

Петров получил известность как автор YouTube-канала о мужском макияже. В сентябре 2019 года молодой человек совершил каминг-аут и начал называть себя Миланой. В конце 2021-го Петров уехал из России, а в 2022 году осудил проведение военной спецоперации РФ на Украине. Будучи в отъезде, он периодически жаловался на падение доходов и нехватку денег.

В августе 2023 году Петрова оштрафовали на 200 тыс. рублей за пропаганду ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) и на 50 тыс. рублей за дискредитацию армии. Следствие нашло в социальных сетях блогера посты про смену пола и практику однополой любви. В одном из них он также дискредитировал ВС РФ.

Ранее Петров проиграл суд Алене Водонаевой.