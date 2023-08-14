Бьюти-блогера оштрафовали за пропаганду ЛГБТ и дискредитацию армии

Блогера-трансгендера Андрея Петрова, известного как Милана Петрова, оштрафовали на 200 тысяч рублей за пропаганду ЛГБТ из-за постов в Telegram. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, новости».

Тверской районный суд Москвы также выдал Петрову штраф в размере 50 тысяч рублей по статье о дискредитации армии. На него были составлены протоколы по статьям ч.3 ст. 6.21 и ст. 20.3.3 КоАП РФ.

Telegram-канал Mash подчеркивает, что Петров не явился на заседание.

По информации издания, следствие нашло в социальных сетях Петрова посты про смену пола и практику однополой любви. В одном из них он также дискредитировал ВС РФ.

Петров получил известность как автор Youtube-канала о мужском макияже. В сентябре 2019 года молодой человек совершил каминг-аут и начал называть себя Миланой. В конце 2021-го Петров уехал из России. 12 августа появилась информация, что Петрова задержали в аэропорту «Домодедово», когда тот вернулся в Россию, но эта информация не подтвердилась.

В начале июля глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщала, что каналы Петрова внесены в реестр запрещенных сайтов в соответствии с решением Росмолодежи.

Ранее сообщалось, что Ладе Дэнс потребовалась специальная реабилитация после второй операции.