Гарик Сукачев прокомментировал лишение его водительских прав

Музыкант Гарик Сукачев заявил, что был трезв за рулем и лишен водительских прав незаконно. Об этом сообщается в Telegram-канале артиста.

По его словам, были выявлены множественные нарушения закона сотрудниками ДПС, которые остановили музыканта, так и мировым судьей, который рассматривал дело.

Сукачев подчеркнул, что был абсолютно трезв в момент остановки сотрудниками ДПС, «что и было подтверждено ими позднее».

Музыкант добавил, что сотрудники правоохранительных органов «неудовлетворенные результатами освидетельствования, без каких-либо на то оснований и предпосылок, используя свое положение, стали настаивать на прохождении медицинского освидетельствования», от которого он отказался.

7 ноября сообщалось, что Мировой суд Мещанского района Москвы лишил водительских прав Сукачева.

Музыканту назначили штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на полтора года.

Мещанский районный суд рассмотрел апелляционную жалобу заявителя и оставил постановление мирового судьи судебного участка Nº411 Мещанского района в отношении Сукачева без изменения, а жалобу — без удовлетворения.

Ранее PR-директор Сукачева опровергла слухи об отказе музыканта от гастролей в РФ.