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Муж Марии Ринчиновой назвал дату прощания с певицей

Прощание с певицей Ринчиновой пройдет 11 ноября

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Мариинский театр

Прощание с оперной певицей, солисткой филиала Мариинского театра в Северной Осетии Марией Ринчиновой пройдет 11 ноября. Дату прощания с артисткой сообщил в беседе с «Аргументами и фактами» ее супруг Найдан.

Сперва гроб доставят из Владикавказа в Минеральные воды, затем в Москву, а оттуда — в Улан-Удэ. Прощание пройдет по буддийским обычаям.

36-летнюю Ринчинову, которая находилась на седьмом месяце беременности, госпитализировали с тахикардией. Женщина заявляла врачам, что перестала чувствовать плод. Ей сделали УЗИ, на котором медики не обнаружили сердцебиение ребенка.

Затем исполнительнице сделали укол, чтобы стимулировать роды, и назначили операцию. По словам мужа, состояние супруги резко ухудшилось во время хирургического вмешательства. Певицы не стало 5 ноября в 11:15 утра, она так и не пришла в себя после операции.

Ринчинова была солисткой филиала Мариинского театра с 2023 года. Она дебютировала в роли Няни в опере «Евгений Онегин». Также артистка принимала участие в постановках «Снежная Королева» и «Зори здесь тихие».

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