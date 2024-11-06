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Муж Марии Ринчиновой рассказал о последних минутах жизни беременной певицы

Муж певицы Ринчиновой Найдан заявил, что обратится в полицию после кончины жены

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Мариинский театр

Супруг оперной певицы Марии Ринчиновой Найдан сообщил, что его жена попала в больницу за несколько дней до трагедии. Слова мужчины передает VOICE.

36-летнюю Ринчинову, которая находилась на седьмом месяце беременности, госпитализировали с тахикардией. Женщина заявляла врачам, что перестала чувствовать плод. Ей сделали УЗИ, на котором медики не обнаружили сердцебиение ребенка.

Затем исполнительнице сделали укол, чтобы стимулировать роды, и назначили операцию.

«Я вчера с ней связался с утра, она сказала, что успокоилась и приняла, что ребенка мы потеряли. Она сказала, что ее готовят к операции, и успокоила меня. Но самое страшное — она призналась мне, что боится. У нее была какая-то тревога», — поделился супруг.

По словам мужчины, состояние супруги резко ухудшилось во время хирургического вмешательства. Певицы не стало 5 ноября в 11:15 утра, она так и не пришла в себя после операции.

Врачи объяснили мужу, что причиной трагедии стала эмболия — околоплодные воды заблокировали кровоснабжение, попав в кровеносные сосуды.

Теперь супруг намерен обратиться в МВД, прокуратуру и Росздравнадзор, чтобы представители государственных органов проверили действия врачей.

Ринчинова была солисткой филиала Мариинского театра с 2023 года. Она дебютировала в роли Няни в опере «Евгений Онегин». Также артистка принимала участие в постановках «Снежная Королева» и «Зори здесь тихие».

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