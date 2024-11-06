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Вера Брежнева снизила ценник на корпоративы и согласилась петь на русском

SHOT: корпоративы певицы Веры Брежневой стали дешевле на 2 млн рублей

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Аделя Исламгулова/YouTube

Певица Вера Брежнева снизила ценник на корпоративы и согласилась петь на русском языке. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным источника издания, 42-летняя Брежнева выступает на частных корпоративах в любых странах, кроме России. С €75 тысяч (около 8 млн рублей) она снизила свой гонорар до €60 тысяч (около 6 млн рублей).

Она поет песни на русском языке, продолжил источник, за 40-50 минут Вера обещает исполнить хиты «Виа Гры». В райдере звезды указана команда из 12 человек, сама артистка и ее помощник летают только бизнес-классом, остальные — экономом.

На месте команда певицы должна перемещаться на микроавтобусах класса люкс, в гостинице должен быть номер сингл для помощника, номер люкс для Брежневой, она также требует в отеле шторы блэкаут, спа-салон и наличие спортзала. В гримерке должны быть предоставлены цикорий, орехи, сухофрукты, хлебцы, фрукты и ягоды.

Накануне звезда 90-х Татьяна Овсиенко вернулась к гастролям по России.

Ранее экс-солистка SEREBRO, певица Ольга Серябкина призналась, что в ее райдере нет странных пунктов.

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