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Названа стоимость латвийской недвижимости Аркадия Укупника

Квартира певца Укупника в Латвии стоит от €400 тысяч до €650 тысяч

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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Латвийская квартира заслуженного артиста России Аркадия Укупника находится в элитном жилом комплексе Marienbādes Nams в Юрмале, выяснил портал «Страсти».

Издание назвало и стоимость недвижимости в этом доме — сейчас она составляет от €400 тысяч до €650 тысяч за 100-190 кв. м. Цены на жилье в ЖК варьируются в зависимости от метража и сделанного ремонта. 11-этажный дом на 32 квартиры был построен в 2003 году, он расположен в дюнной зоне.

После начала специальной военной операции (СВО) появились слухи о том, что Укупник собирается продать квартиру в Юрмале, но он опроверг эту информацию. Композитор признался, что летом 2022 года провел отпуск в Юрмале, после чего закрыл квартиру и уехал.

«Продать что-либо сейчас сложно и в Москве, и за рубежом. Пока я живу и работаю здесь, в Москве», — заявлял артист, признаваясь, что предпочитает жить сегодняшним днем.

Накануне Укупник признался, что ему сложно совмещать личную жизнь и творчество.

«Со стороны видно, что я совмещаю, а я считаю, что не очень. Меня в личную жизнь больше тянет, но я все равно двумя ногами в музыке. Еще не все написано, еще не все сделано», — поделился исполнитель.

Ранее мошенники попытались присвоить латвийскую недвижимость певицы Ларисы Долиной после аферы с московской квартирой.

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