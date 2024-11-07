Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Пока не стану мокрой»: Талызина раскрыла секрет успеха

Актриса Валентина Талызина призвала молодых артистов к труду

close
Евгения Новоженина/РИА «Новости»

Актриса Валентина Талызина на встрече со студентами Московского государственного института культуры поделилась с молодыми артистами секретами успеха. Ее цитирует «Вечерняя Москва».

По словам Талызиной, для артиста важна удача — встретить своего режиссера, дождаться счастливого случая.

А что насчет удачи для артиста? — прозвучал вопрос от студентов театрального факультета. Своим счастливым случаем она называет встречу с Эльдаром Рязановым. Сперва режиссер не принимал актрису, но позже стал приглашать в свои проекты.

«Но, прежде чем поймать эту удачу за хвост, артисту надо быть большим трудягой, не думать о красоте и славе, а работать, работать. Роль надо почувствовать только нутром. Я, например, работаю над ролью до момента, пока не стану мокрой», — призналась она.

Этой методике, говорит Талызина, она научилась у режиссера Романа Виктюка, который призывал артистов глубоко изучать свои образы.

Накануне Валентина Талызина прокомментировала планы российских кинематографистов выпустить ремейк комедии Эльдара Рязанова «Невероятные приключения итальянцев в России» совместно с китайцами.

Ранее Виторган поделился мнением о ремейках советских фильмов.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами