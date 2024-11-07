«Пока не стану мокрой»: Талызина раскрыла секрет успеха

Актриса Валентина Талызина на встрече со студентами Московского государственного института культуры поделилась с молодыми артистами секретами успеха. Ее цитирует «Вечерняя Москва».

По словам Талызиной, для артиста важна удача — встретить своего режиссера, дождаться счастливого случая.

А что насчет удачи для артиста? — прозвучал вопрос от студентов театрального факультета. Своим счастливым случаем она называет встречу с Эльдаром Рязановым. Сперва режиссер не принимал актрису, но позже стал приглашать в свои проекты.

«Но, прежде чем поймать эту удачу за хвост, артисту надо быть большим трудягой, не думать о красоте и славе, а работать, работать. Роль надо почувствовать только нутром. Я, например, работаю над ролью до момента, пока не стану мокрой», — призналась она.

Этой методике, говорит Талызина, она научилась у режиссера Романа Виктюка, который призывал артистов глубоко изучать свои образы.

Накануне Валентина Талызина прокомментировала планы российских кинематографистов выпустить ремейк комедии Эльдара Рязанова «Невероятные приключения итальянцев в России» совместно с китайцами.

Ранее Виторган поделился мнением о ремейках советских фильмов.