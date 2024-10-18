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«Надо терпеть»: Виторган поделился мнением о ремейках советских фильмов

Актер Виторган заявил, что нужно больше ремейков советских фильмов

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ТНТ

Актер Эммануил Виторган поделился мнением о ремейках советских фильмов. Его цитирует NEWS.ru.

По словам Виторгана, таких фильмов можно снимать и больше, однако стоит следить за улучшением их качества.

«Не каждый фильм вызывает положительные, прямо ах какие эмоции. Но это труд, это работа, так что надо терпеть», — заключил он.

Накануне народная артистка РСФСР Валентина Талызина прокомментировала планы российских кинематографистов выпустить ремейк комедии Эльдара Рязанова «Невероятные приключения итальянцев в России» совместно с китайцами.

«Скажу точно: я это смотреть не буду. Пусть лучше снимут что-нибудь самостоятельное», — сказала Талызина.

Ранее стало известно, что сериал с Дмитрием Дюжевым в роли Джо Байдена выйдет на ТВ.

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