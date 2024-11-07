Тимур Родригез рассказал об отношениях с бывшей женой после развода

Телеведущий, комик и певец Тимур Родригез рассказал в интервью Лауре Джугелии, что находится в сложных отношениях с бывшей женой Анной Девочкиной.

Родригез объяснил, что общается с экс-супругой, но немного. Артист также поддерживает теплые отношения с сыновьями. Комик считает, что ему повезло с детьми.

«Мы всегда были в прекрасных отношениях. И всегда сообщаем, что наша с мамой форма отношений меняется, говоря им о том, что по-прежнему остаюсь их папой», — поделился певец.

По словам Родригеза, он пообещал себе, что его дети не получат меньше любви от него даже после развода.

Тимур Родригез сообщил о разводе с Девочкиной в 2023 году. В интервью Джугелии телеведущий объяснил, что желал «принципиально других отношений» и «принципиально другого существования». Поэтому он заявил супруге о расставании. Через некоторое время после этих событий комик завел новый роман.

По мнению Родригеза, сообщив жене о расставании, он посчитал, что имеет право строить свою жизнь дальше.

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