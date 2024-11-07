Шукшина призвала запретить упоминание Онегина в рекламе

Актриса Мария Шукшина назвала «кощунством» упоминание героев классических произведений в рекламных роликах. Ее слова передает «Царьград».

В качестве примера Шукшина привела ролик, созданный банком ВТБ, создатели которого вдохновлялись «Евгением Онегиным» Александра Пушкина. В нем сыграли актеры из недавно вышедшей драмы «Онегин» режиссера Сарика Андреасяна — Лиза Моряк и Виктор Добронравов. При этом всего банк выпустил несколько видеороликов с отсылкой к классическим произведениям, в том числе к «Преступлению и наказанию» Федора Достоевского.

«Подобное обращение с нашими литературными образами также нужно запретить», — заявила Шукшина в беседе с «Царьградом».

В той же беседе Мария Шукшина выразила мнение, что в России нужно законодательно запретить использование в фильмах цифровых копий актеров, включая звезд советского кинематографа.

Тем самым знаменитость отреагировала на новость о планах создать продолжение фильма «Семнадцать мгновений весны» с оцифрованной копией Штирлица, сыгранного Вячеславом Тихоновым. Она пообещала поговорить с дочерью Тихонова, актрисой и продюсером Анной Тихоновой, чтобы призвать ее выступить против такой идеи.

Ранее певица Цыганова поддержала ограничение гонораров артистам до 1 млн рублей.