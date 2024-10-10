Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Нидерландах разблокировали яхту Гарика Сукачева

«Ведомости»: в Нидерландах разблокировали яхту Сукачева, она ушла в Турцию

close
Владимир Трефилов/РИА Новости

Власти Нидерландов разблокировали яхту, принадлежащую музыканту Гарику Сукачеву, судно покинуло территориальные воды страны. Об этом сообщают «Ведомости».

В публикации говорится, что разморозки яхты Сукачева Pearly Bell 2 добилась российская юрфирма BGP Litigation. В начале сентября яхта вышла в Северное море, а в октябре пришвартовалась в порту турецкого курорта Тургутрейс и с тех пор пребывает в водах поблизости.

Судно было построено в 2021 году в Нидерландах на верфи Contest Yachts и не покидало порт города Медемблик (провинция Северная Голландия) с августа 2022 года. Причины блокировки судна неизвестны, Евросоюз не вводил персональных ограничений против музыканта.

20 сентября сообщалось, что в США из-за фейерверка затонула яхта стоимостью $1 млн. Судно стояло на якоре в бухте у берегов приморского района Марина-дель-Рей. В момент происшествия на борту находилось два человека, один из которых получил травмы.

Ранее от экс-главы Nissan потребовали вернуть роскошную яхту.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами