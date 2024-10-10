В Нидерландах разблокировали яхту Гарика Сукачева

Власти Нидерландов разблокировали яхту, принадлежащую музыканту Гарику Сукачеву, судно покинуло территориальные воды страны. Об этом сообщают «Ведомости».

В публикации говорится, что разморозки яхты Сукачева Pearly Bell 2 добилась российская юрфирма BGP Litigation. В начале сентября яхта вышла в Северное море, а в октябре пришвартовалась в порту турецкого курорта Тургутрейс и с тех пор пребывает в водах поблизости.

Судно было построено в 2021 году в Нидерландах на верфи Contest Yachts и не покидало порт города Медемблик (провинция Северная Голландия) с августа 2022 года. Причины блокировки судна неизвестны, Евросоюз не вводил персональных ограничений против музыканта.

20 сентября сообщалось, что в США из-за фейерверка затонула яхта стоимостью $1 млн. Судно стояло на якоре в бухте у берегов приморского района Марина-дель-Рей. В момент происшествия на борту находилось два человека, один из которых получил травмы.

Ранее от экс-главы Nissan потребовали вернуть роскошную яхту.