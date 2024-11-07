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Роза Сябитова раскрыла, сколько сделала пластических операций

Телеведущая Роза Сябитова сообщила, что сделала восемь пластических операций

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Телеканал «Пятница!»

Телеведущая Роза Сябитова призналась в Telegram-канале, что сделала восемь пластических операций по улучшению тела и лица.

Сябитова уточнила, что не стала бы делать и половины этих улучшений, если бы не была медийной личностью.

«Мне также повезло сделать эти операции вовремя. Хирурги говорят, что пластику лучше делать от 35 до 50, когда кожа ещё живая и риск осложнений меньше. Поэтому никаких хирургических вмешательств, стареем с тем, что есть», — поделилась сваха.

В феврале Сябитова сообщила, что размер ее пенсии составляет 15 тысяч рублей. Сваха не тратит эти деньги и хранит их на счете. Она объяснила, что живет на другие доходы. Телеведущая подчеркнула, что не жалуется на свою пенсию, в отличие от других знаменитостей. По словам свахи, она не привыкла так поступать из-за воспитания.

В апреле Сябитова заявила, что мужчина стал для нее предметом роскоши. Она призналась, что стала забывать о своей интимной жизни после рождения внучки. Она уточнила, что относится к той категории женщин, которые привыкли быть одни.

Ранее ведущая «Давай поженимся!» назвала измену Natan бесконтрольным пиаром.

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