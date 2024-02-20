Роза Сябитова раскрыла размер своей пенсии

Телеведущая Роза Сябитова сообщила в беседе с teleprogramma.pro, что размер ее пенсии составляет 15 тысяч рублей.

Сябитова рассказала, что не тратит эти деньги и хранит их на счете. Она объяснила, что живет на другие доходы. Сваха подчеркнула, что не жалуется на свою пенсии, в отличие от других знаменитостей. Она заявила, что не привыкла так поступать.

«И мне не приходит это в голову. Нас так воспитали, потому что бабушка мне всегда говорила, что о пенсии надо думать после получения первой зарплаты», — заключила телеведущая.

18 февраля певец Юрий Лоза рассказал, что получает пенсию в сумме 16 тысяч рублей. Артист признался, что лишился доплаты москвича, так как получает дополнительный доход — авторские отчисления. Исполнитель заявил, что пенсионерам невозможно прожить на такую пенсию. Он не знает, что делал бы, если бы у него не было дополнительного заработка.

Лоза отметил, что тратит около 15 тысяч рублей за охрану на даче. Артист признался, что его расходы за месяц составляют две пенсии.

Ранее Лолита назвала размер своей пенсии.