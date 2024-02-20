Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Роза Сябитова раскрыла размер своей пенсии

Телеведущая Роза Сябитова сообщила, что получает 15 тыс. рублей пенсии

close
100%
Личный архив Розы Сябитовой

Телеведущая Роза Сябитова сообщила в беседе с teleprogramma.pro, что размер ее пенсии составляет 15 тысяч рублей.

Сябитова рассказала, что не тратит эти деньги и хранит их на счете. Она объяснила, что живет на другие доходы. Сваха подчеркнула, что не жалуется на свою пенсии, в отличие от других знаменитостей. Она заявила, что не привыкла так поступать.

«И мне не приходит это в голову. Нас так воспитали, потому что бабушка мне всегда говорила, что о пенсии надо думать после получения первой зарплаты», — заключила телеведущая.

18 февраля певец Юрий Лоза рассказал, что получает пенсию в сумме 16 тысяч рублей. Артист признался, что лишился доплаты москвича, так как получает дополнительный доход — авторские отчисления. Исполнитель заявил, что пенсионерам невозможно прожить на такую пенсию. Он не знает, что делал бы, если бы у него не было дополнительного заработка.

Лоза отметил, что тратит около 15 тысяч рублей за охрану на даче. Артист признался, что его расходы за месяц составляют две пенсии.

Ранее Лолита назвала размер своей пенсии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами