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Ведущая «Давай поженимся!» назвала измену Natan бесконтрольным пиаром

Телеведущая Сябитова: певец Natan изменил жене на камеру ради хайпа

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Телеканал «Пятница!»

Ведущая «Давай поженимся!» Роза Сябитова в Telegram-канале назвала скандал с певцом Natan историей бесконтрольного пиара у молодежи.

Сябитова заявила, что причин для измены может быть множество. Однако здесь она видит «явный след из корыстных побуждений». Например, улучшение материального положения или социального статуса. Сваха обосновывает свои предположения тем, что измена произошла на камеру.

«Хайп! Измена из корыстных побуждений всегда вызывает наибольшее моральное осуждение в обществе, но с появлением интернета это осуждение увеличивает число просмотров и подписчиков, а значит, дает шанс заработать больше денег. Такая измена лишь разновидность любовной коммерческой сделки и никогда не дает хороший результат. Пострадает семья изменщика», — поделилась телеведущая.

11 октября СМИ опубликовали видео, на котором Лерчек сидела на коленях у Мирова. Знаменитости страстно целовались и обнимались, несмотря на то, что певец женат.

15 октября Natan подтвердил, что между ним и блогершей Лерчек возникла симпатия на проекте «Звезды в джунглях». Музыкант рассказал, что перестал осознавать, где реальность на проекте, потерял контроль и повел себя «как животное». Он сообщил, что приложит все усилия, чтобы сохранить семью.

23 октября Швецова заявила, что рассталась с мужем за месяц до начала съемок шоу «Звезды в джунглях».

Ранее Мамаева усомнилась, что Natan и Швецова расстались до «Звезд в джунглях».

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