Журналистка Алена Жигалова в Telegram-канале «НЕОПРА, БЛИН!» сообщила, что певец Natan подарил Татьяне Липницкой кольцо в шоу «Звезды в джунглях».

«Оказывается, они не только там друг другу в любви признавались. А оказывается, Natan подарил Бьянке кольцо. Кольцо он ей подарил! И мы не можем с Аланой (Мамаевой) до сих пор спросить, обручальное ли оно. Стыдно спрашивать», — поделилась журналистка.

Жигалова отметила, что из-за этого кольца произошел «сыр-бор» в лагере. Участники задавались вопросом, что это за украшение, куда его прятала Бьянка на проекте и куда оно делось потом.

В октябре Алена Жигалова опубликовала видео, на котором певец Natan целуется с Бьянкой, а артистка объясняет свою связь с женатым артистом фразой: «Я не могла ему противостоять». На том же проекте у певца была связь с блогершей Лерчек, которую впоследствии исполнитель подтвердил.

3 ноября Бьянка сообщила, что у нее не было романа с Natan, поскольку артистка влюблена в другого мужчину, который «никогда в жизни не придет ни на один проект».

Ранее Бьянка рассказала о домогательствах известного певца.