Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Бьянка о поцелуе с женатым певцом Natan: «Господи, да как я могла?»

Певица Бьянка сообщила о романе с другим мужчиной, комментируя поцелуй с Natan

close
ТНТ

Певица Бьянка впервые прокомментировала в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) поцелуй с женатым певцом Natan (Натаном Мировым) на шоу «Звезды в джунглях».

«Господи, да как я могла? Первый поцелуй, да в 39 лет. Друзья, так бывает, что на секунду тебе что-то кажется, а потом уже вообще не кажется», — заявила артистка.

Бьянка сообщила, что у нее не было романа с Natan, поскольку артистка влюблена в другого мужчину, который «никогда в жизни не придет ни на один проект».

До этого появилось видео, на котором Natan целуется с Бьянкой, а артистка объясняет свою связь с женатым артистом фразой: «Я не могла ему противостоять». На том же проекте у певца была связь с блогершей Лерчек, которую впоследствии исполнитель подтвердил.

Певец заявлял, что «огорчен и разочарован своим недостойным поступком». Также Миров уверял, что «приложит все усилия, чтобы сохранить семью».

Позднее супруга музыканта Анастасия Швецова признавалась, что рассталась с мужем за месяц до начала съемок шоу «Звезды в джунглях». Она не стала раскрывать причину расставания, но подчеркнула, что Natan был против ее решения.

Ранее Илья Авербух поблагодарил судьбу за встречу с Лизой Арзамасовой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами