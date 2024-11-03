Бьянка о поцелуе с женатым певцом Natan: «Господи, да как я могла?»

Певица Бьянка впервые прокомментировала в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) поцелуй с женатым певцом Natan (Натаном Мировым) на шоу «Звезды в джунглях».

«Господи, да как я могла? Первый поцелуй, да в 39 лет. Друзья, так бывает, что на секунду тебе что-то кажется, а потом уже вообще не кажется», — заявила артистка.

Бьянка сообщила, что у нее не было романа с Natan, поскольку артистка влюблена в другого мужчину, который «никогда в жизни не придет ни на один проект».

До этого появилось видео, на котором Natan целуется с Бьянкой, а артистка объясняет свою связь с женатым артистом фразой: «Я не могла ему противостоять». На том же проекте у певца была связь с блогершей Лерчек, которую впоследствии исполнитель подтвердил.

Певец заявлял, что «огорчен и разочарован своим недостойным поступком». Также Миров уверял, что «приложит все усилия, чтобы сохранить семью».

Позднее супруга музыканта Анастасия Швецова признавалась, что рассталась с мужем за месяц до начала съемок шоу «Звезды в джунглях». Она не стала раскрывать причину расставания, но подчеркнула, что Natan был против ее решения.

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