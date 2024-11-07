Бьянка пожаловалась на личную жизнь: «Не можем быть вместе»

Певица Татьяна Липницкая, известная под псевдонимом Бьянка, призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что влюбилась.

«Но по натальной карте мы никак не можем быть вместе. Жду другого», — пожаловалась артистка.

Бьянка начала свою творческую деятельность в детстве — с пения в хоре и участия в кружке народных танцев. В 2006-м она записала свой первый студийный альбом «Русский народный R'n'B». В этом же году вышел дебютный клип певицы на песню «Были танцы».

В июне 39-летняя Липницкая рассказала, что мечтала стать многодетной матерью в 22 года.

В октябре Алена Жигалова опубликовала видео, на котором певец Natan целуется с Бьянкой, а артистка объясняет свою связь с женатым артистом фразой: «Я не могла ему противостоять». На том же проекте у певца была связь с блогершей Лерчек, которую впоследствии исполнитель подтвердил.

3 ноября Бьянка сообщила, что у нее не было романа с Natan, поскольку артистка влюблена в другого мужчину, который «никогда в жизни не придет ни на один проект».

Ранее Бьянка рассказала о домогательствах известного певца.