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Бьянка рассказала о мечте стать многодетной матерью в 22 года

Певица Бьянка призналась, что хотела стать многодетной матерью

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Пресс-служба Звук

Певица Татьяна Липницкая, известная под псевдонимом Бьянка, рассказала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что мечтала стать многодетной матерью в 22 года.

38-летняя Бьянка объяснила, что в молодости планировала выйти замуж уже к тому возрасту. Она думала, что у нее будет «идеальная семья, как в сказках», и прекрасный супруг, который бы носил ее на руках.

«У нас было бы четыре ребенка. И уже сейчас у меня были бы уже внуки. А были бы? Возможно, нет. Тяжело сейчас посчитать. В общем, такая семья огромная. Чтобы мы жили все за городом, в соседних домах, были бы очень-очень близки», — поделилась артистка.

Липницкая отметила, что ее мечта не сбылась. На данный момент она не планирует заводить детей из-за плотного рабочего графика. Артистка уверена, что дети должны рождаться только в счастливом браке.

19 июня Липницкая отменила три концерта в Германии. Причиной отмены стало пренебрежительное отношение со стороны организаторов к Бьянке и ее коллективу, а также невыполнение бытового райдера в полном размере.

Ранее Бьянка заявила, что мечтала стать эрудированной.

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