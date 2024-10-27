Гуфа и Айзу могут лишить родительских прав из-за скандалов с наркотиками

Уполномоченный по правам ребенка в городе Москве инициировал проверку блогерши Айзы и рэпера Гуфа. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным канала, детский омбудсмен обратил внимание на бывших супругов после скандала с наркотиками, в который недавно попал российский музыкант. Также недавно Айза опубликовала в соцсетях ролик, в котором на публику проверяла банковские карты детей на следы наркотиков. Она шутила, что могла бы возглавить организацию «Госмамаконтроль».

Ее ролик тоже привлек внимание уполномоченного по правам детей, поэтому теперь знаменитостей хотят проверить на то, как они исполняют родительские обязанности.

Айза и Долматов поженились в 2008 году. В 2010-м у них родился сын Сэм. Звезды развелись в 2013-м. Причиной расставания, как отмечала Айза, стали измены артиста и пагубные привычки.

Недавно Айза выиграла суд против Гуфа. Рэпера обязали выплачивать бывшей супруге шестизначную сумму на содержание сына. Разбирательство состоялось 7 октября в Савеловском суде.

Айза впервые подала иск к Гуфу в декабре. Блогерша объясняла, что решила подать иск, поскольку ей нужно оплачивать старшему сыну образование. Сэм хочет поступить в университет в Сингапуре.

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