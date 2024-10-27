Продюсер о повышении Моргенштерном гонорара на 6 млн рублей: «На дурака»

Продюсер Павел Рудченко считает, что информация о повышении стоимости корпоративов рэпера Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом) — это пиар-ход. Его слова передает NEWS.ru.

По словам эксперта, таким образом музыкант пытается привлечь к себе внимание. Он назвал необоснованным повышение Моргенштерном своего гонорара, поскольку, по его мнению, рейтинги артиста упали за последнее время.

«Его выступления и за 9 млн рублей за границей, по сути, никому не нужны. Редкие корпоративы, которые ему выпадали, были для поддержания штанов», — заявил Рудченко.

Продюсер не исключил, что Моргенштерна действительно пригласят выступить по новому ценнику, благодаря чему артист компенсирует свои редкие концерты.

«Так что это просто пиар-ход, так сказать, на дурака. <…> Никакой другой причины для повышения ценника я не вижу, — отметил эксперт.

Недавно стало известно, что стоимость частного выступления Моргенштерна увеличилась с 9 до 14 млн рублей. При этом отмечалось, что артист готов сделать организаторам скидку в 20%, если они быстро согласуют его приезд.

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