Савичева раскрыла отношение к роману Лепса и 18-летней невесты

Певица Юлия Савичева поддержала в беседе с teleprogramma.org роман коллеги Григория Лепса и его невесты, 18-летней Авроры Кибы.

Савичева призналась, что ничего не знает о предстоящей свадьбе Лепса и Кибы. Певица отметила, что рада за них.

«А я вообще не в курсе. Но это прекрасно!» — поделилась артистка.

В сентябре Григорий Лепс объявил Кибу женой. В ролике, сделанном во время одного из концертов артиста, один из зрителей подарил певцу портрет женщины. Лепс пошутил тогда, что супруга его может выгнать из дома из-за такого. Сама Киба новости о смене статуса никак не комментировала.

В ноябре Лепс признался, что готов «хоть завтра» узаконить отношения с Кибой. Он также выразил уверенность, что Аврора родит ему детей.

Лепс не стал скрывать, что не только поклонники, но и друзья оказались шокированы его выбором возлюбленной из-за большой разницы в возрасте. По словам артиста, Киба впечатлила его своей «образованностью не по годам». Он назвал девушку не только прекрасным внешне, но и «умным человечком».

Ранее Григорий Лепс вспомнил, как лечил голос свистом.