Григорий Лепс готов создать семью с 18-летней избранницей: «Дети будут точно»

Певец Григорий Лепс признался, что готов «хоть завтра» узаконить отношения с 18-летней Авророй Кибой. Об этом он сообщил на Rutube-шоу «По душам» с Романом Костомаровым.

«Работать придется много. Дети будут точно», — также добавил он.

Лепс не стал скрывать, что не только поклонники, но и друзья оказались шокированы его выбором возлюбленной из-за большой разницы в возрасте. По словам артиста, Киба впечатлила его своей «образованностью не по годам». Он назвал девушку не только прекрасным внешне, но и «умным человечком».

Возлюбленная Лепса Аврора Киба в июне окончила Московскую экономическую школу и поступила в Лондонский колледж моды. Певец говорил, что не будет сопровождать избранницу за границей, он останется в России. Он выражал уверенность, что расстояние не станет помехой для развития их отношений.

В сентябре Григорий Лепс объявил Кибу женой. В ролике, сделанном во время одного из концертов артиста, один из зрителей подарил певцу портрет женщины. Лепс пошутил тогда, что супруга его может выгнать из дома из-за такого. Сама Киба новости о смене статуса никак не комментировала.

Ранее жена Natan ответила супругу, который обозвал ее змеей в эфире.