Отметивший свое 60-летие Кай Метов раскрыл секрет молодости

60-летний певец Кай Метов признался, что чувствует себя молодым в душе, несмотря на возраст. Его слова передает «Пятый канал».

Исполнитель считает, что его дух поддерживает сцена. Метов продолжает активно гастролировать по России и признается, что благодаря этому каждый его день не похож на предыдущий. Недавно артист семь часов ехал на свой концерт в Сызрани на машине, чтобы после него отправиться в аэропорт уже на другое выступление.

«Сцена лечит, это я могу точно сказать, потому что иногда сидишь, что-то заболело. На сцену вышел и все. И, как говорится, лечишься», — отметил певец.

Также Метов поделился, что стал чувствовать себя хорошо после того, как у него появилась возлюбленная, модель Анастасия Рожкова. Пара вместе уже семь лет.

«У Насти такой характер, ее все любят. Потому что она центр Вселенной, центр моей семьи, потому что вокруг нее все абсолютно», — поделился артист.

В феврале Кай Метов вспомнил, как участвовал в «разъяснительных мероприятиях» в лесу перед концертом. Певец рассказал, что бандиты проводили с ним беседу перед концертом в 90-х.

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