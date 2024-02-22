Кай Метов вспомнил, как участвовал в «разъяснительных мероприятиях» в лесу перед концертом

Певец Кай Метов в беседе с «Пятым каналом» вспомнил, как в 90-е его увезли в лес перед крупным концертом ради «разъяснительных мероприятий».

«Сначала мне позвонил мой директор, сказал, чтобы я лучше дома не появлялся, но я уже был дома. Потом за мной приехали люди, увезли меня в лес, провели там со мной очень много разных разъяснительных мероприятий. Потом вернули меня прямо на концерт, я не спал всю эту ночь», — вспомнил Метов.

Он уточнил, что речь идет о январе 1995 года, когда Метов собрал два аншлага в концертном зале «Россия». При этом после концерта арестовали директора певца, а затем произошло еще немало «странных вещей». По словам артиста, даже в столь непростые времена у него получалось договариваться с людьми без «крыши». Метов считает, что иногда с такими покровителями было сложнее жить.

«Иногда с крышей было, наверное, страшнее жить, потому что ты всегда что-то кому-то должен. Я старался всю жизнь быть более-менее независимым в этом плане», — уточнил певец.

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