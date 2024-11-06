Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Кремле пройдет выступление звезд российского балета

Балетная программа «Postscript: лучшее» пройдет 9 ноября в Кремле

close
Пресс-служба балетной программы «Postscript: лучшее»

В Кремле состоится премьера балетной программы «Postscript: лучшее». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе мероприятия.

На сцене Кремлевского дворца представят три балета, получивших признание как в России, так и за рубежом: «Франческа да Римини» на музыку Чайковского в постановке Юрия Посохова, «Фавн» хореографа Сиди Ларби Шеркауи на музыку Дебюсси, «Минотавр» Патрика де Бана на музыку Макса Рихтера.

Зрители смогут увидеть выступление примы, премьеры и солистов Большого театра России: Вячеслава Лопатина, Анастасии Сташкевич, Елизаветы Кокоревой, Алексея Путинцева, Карима Абдулина, Антона Гайнутдинова, Алексея Гайнутдинова, Анны Балуковой, а также солиста балета театра Аллы Духовой Todes Ильдара Гайнутдинова.

Программу откроет балет «Франческа да Римини» в постановке Юрия Посохова на музыку Петра Чайковского. В создании постановки принимали участие художница Мария Трегубова и костюмер Игоря Чапурина. В роли Франчески прима-балерина Елизавета Кокорева, Паоло исполнит Алексей Путинцев, а в роли ревнивого мужа Ильдар Гайнутдинов.

Вторым покажут балет «Фавн». Его исполнят прима-балерина Анастасия Сташкевич и премьер Большого театра Вячеслав Лопатин. Как отметили в пресс-службе, к созданию «Фавна» послужило столетие дягилевских Русских сезонов и знаменитый номер танцовщика начала XX века Вацлава Нижинского.

В балете «Минотавр» станцуют Ильдар Гайнутдинов, прима-балерина Большого театра Анастасия Сташкевич и ведущая солистка Большого театра Ольга Марченкова.

Ранее в России прошла премьера документального фильма-путешествия «Пробуждение».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами