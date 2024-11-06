В Кремле пройдет выступление звезд российского балета

В Кремле состоится премьера балетной программы «Postscript: лучшее». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе мероприятия.

На сцене Кремлевского дворца представят три балета, получивших признание как в России, так и за рубежом: «Франческа да Римини» на музыку Чайковского в постановке Юрия Посохова, «Фавн» хореографа Сиди Ларби Шеркауи на музыку Дебюсси, «Минотавр» Патрика де Бана на музыку Макса Рихтера.

Зрители смогут увидеть выступление примы, премьеры и солистов Большого театра России: Вячеслава Лопатина, Анастасии Сташкевич, Елизаветы Кокоревой, Алексея Путинцева, Карима Абдулина, Антона Гайнутдинова, Алексея Гайнутдинова, Анны Балуковой, а также солиста балета театра Аллы Духовой Todes Ильдара Гайнутдинова.

Программу откроет балет «Франческа да Римини» в постановке Юрия Посохова на музыку Петра Чайковского. В создании постановки принимали участие художница Мария Трегубова и костюмер Игоря Чапурина. В роли Франчески прима-балерина Елизавета Кокорева, Паоло исполнит Алексей Путинцев, а в роли ревнивого мужа Ильдар Гайнутдинов.

Вторым покажут балет «Фавн». Его исполнят прима-балерина Анастасия Сташкевич и премьер Большого театра Вячеслав Лопатин. Как отметили в пресс-службе, к созданию «Фавна» послужило столетие дягилевских Русских сезонов и знаменитый номер танцовщика начала XX века Вацлава Нижинского.

В балете «Минотавр» станцуют Ильдар Гайнутдинов, прима-балерина Большого театра Анастасия Сташкевич и ведущая солистка Большого театра Ольга Марченкова.

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