В России прошла премьера документального фильма-путешествия «Пробуждение»

В День народного единства, 4 ноября, на Первом канале прошла премьера документального фильма-путешествия «Пробуждение», авторами которого стали участники Хора Сретенского монастыря. Об этом сообщает пресс-служба хора. Цифровой релиз фильма вышел на российских онлайн-платформах 5 ноября.

Отмечается, что фильм стал завершением большого кинопроекта хора, запущенного в 2023 году. Как уточнили авторы проекта, картина, съемки которой проходили в Донбассе, стала первым документальным музыкальным фильмом о Русском мире.

«Проект «Пробуждение» стал для нас своеобразным вызовом. Мы стремились передать силу жителей Донбасса, их несгибаемый дух, соединив их с мощнейшими голосами Хора Сретенского монастыря. Сделать так, чтобы они звучали в унисон и резонировали с сердцем каждого зрителя», — рассказали авторы проекта.

Участники хора постарались с помощью музыки и визуального искусства рассказать зрителям о главных столпах Русского мира. Картина о путешествии по Донбассу сопровождается музыкальными композициями и клипами, созданными при поддержке Института развития интернета, а документальную линию фильма представляют монологи жителей региона.

Как рассказал народный артист России Владимир Стеклов, Хор Сретенского монастыря олицетворяет собой голос нашего народа, выдержавшего многочисленные испытания, но сохранившего в себе все самое ценное и достойное. По сюжету фильма он едет по ДНР, чтобы провести для учеников школы села Коньково урок родной речи.

В свою очередь, артист балета Сергей Полунин, также принявший участие в съемках фильма, подчеркнул, что съемки проходили в Донбассе, так как Новороссия является сердцем Русского мира.

«Сочетание превосходных музыкальных композиций, мастерства исполнителей из Хора Сретенского монастыря и историй жителей Донбасса делает этот фильм поистине уникальным и самобытным произведением. Он не оставит равнодушным ни одно русское сердце», — сказал он.