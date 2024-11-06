Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Живущий в США сын Армена Джигарханяна стал жертвой мошенников при попытке проголосовать

Мошенники взломали аккаунт сына Армена Джигарханяна в день выборов в США

close
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Сын народного артиста СССР Армена Джигарханяна, актер Степан Джигарханян признался, что его аккаунт в соцсетях взломали в день американских выборов президента. Его слова передает mk.ru.

Проживающий уже многие годы в США Джигарханян-младший получил сообщение от якобы своего приятеля с просьбой проголосовать за его дочь. Актер перешел по ссылке, отдал голос, после чего его аккаунт украли.

«Не знаю, совпадение или нет, но мой аккаунт в день выборов взломали мошенники», — подчеркнул он.

Также Степан Джигарханян высказался о выборах в США и отметил, что проголосовал за своего кандидата. Джигарханян поделился, что выборы проходили по стандартной процедуре с разницей лишь в масштабе агитационной кампании. Актер выразил мнение, что в кампанию Камалы Харрис было вложено больше денег, поскольку все почтовые ящики были забиты листовками в ее поддержку.

Недавно в США завершилось голосование на выборах президента. Для победы необходимо получить 270 голосов выборщиков. По данным Fox News, Дональд Трамп уже набирает 277. В связи с этим экс-лидер США уже объявил о своей победе и назвал себя 47-м президентом США.

Ранее сообщалось, что актер Ричард Гир переезжает из США в Испанию вместе с семьей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами