Познер отказался отвечать на критику Михалкову: «У меня задача — показать народ»

Телеведущий Владимир Познер в разговоре с НСН не стал обсуждать высказанные Никитой Михалковым на программе «Бесогон ТВ» претензии в его адрес.

3 ноября стало известно, что Михалков раскритиковал Владимира Познера после выхода фильма телеведущего «Турецкая тетрадь» на Первом канале. Режиссер увидел связь в том, что картина вышла неделю до поездки президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Казань на саммит БРИКС. Михалков возмущался, что Познер взял интервью у нобелевского лауреата по литературе Орхана Памука, который выступал против турецкого лидера, а также критиковал СВО.

«У меня была задача — показать страну, показать народ», — пояснил НСН Владимир Познер.

Журналист признался, что не станет комментировать высказывания Михалкова, поскольку не видел саму программу. В момент ее выхода, подчеркнул Познер, он находился за рубежом.

18 сентября директор Первого канала Константин Эрнст рассказывал, что Владимир Познер вернется в эфир с новым шоу под названием «Турецкая тетрадь». Затем Познер сообщал, что его новый проект временно убрали из эфира на фоне путаницы, связанной с орбитами на Дальний Восток.

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