Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Познер отказался отвечать на критику Михалкову: «У меня задача — показать народ»

Телеведущий Познер заявил, что не видел выпуск передачи Михалкова с критикой о нем

close
Forbes/YouTube

Телеведущий Владимир Познер в разговоре с НСН не стал обсуждать высказанные Никитой Михалковым на программе «Бесогон ТВ» претензии в его адрес.

3 ноября стало известно, что Михалков раскритиковал Владимира Познера после выхода фильма телеведущего «Турецкая тетрадь» на Первом канале. Режиссер увидел связь в том, что картина вышла неделю до поездки президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Казань на саммит БРИКС. Михалков возмущался, что Познер взял интервью у нобелевского лауреата по литературе Орхана Памука, который выступал против турецкого лидера, а также критиковал СВО.

«У меня была задача — показать страну, показать народ», — пояснил НСН Владимир Познер.

Журналист признался, что не станет комментировать высказывания Михалкова, поскольку не видел саму программу. В момент ее выхода, подчеркнул Познер, он находился за рубежом.

18 сентября директор Первого канала Константин Эрнст рассказывал, что Владимир Познер вернется в эфир с новым шоу под названием «Турецкая тетрадь». Затем Познер сообщал, что его новый проект временно убрали из эфира на фоне путаницы, связанной с орбитами на Дальний Восток.

Ранее Леонид Ярмольник рассказал о первой любви.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами