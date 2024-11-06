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Скончалась актриса из «Улиц разбитых фонарей»

Умерла актриса Лейла Киракосян

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Кадр из сериала «Гончие - 3»

Скончалась заслуженная артистка РСФСР Лейла Киракосян. Об этом сообщают «Аргументы и факты».

Снимавшейся в сериале «Улицы разбитых фонарей» Киракосян было 83 года.

Актриса служила в разные годы в Таллинском театре русской драмы, Александринском театре, Театре имени Ленинского комсомола, Театре имени Ленсовета и театре имени Андрея Миронова.

Кроме «Улиц разбитых фонарей», она снималась в сериалах «Тайны следствия», «Гончие», «Тамбовская волчица». В начале 2024 года Киракосян похоронила супруга — народного артиста Эрнста Романова.

Накануне сообщалось, что известный коллекционер и галерист Константин Елютин покончил с собой в Москве. 77-летнего Елютина нашли мертвым 5 ноября в его квартире на Ленинском проспекте. Характер полученных мужчиной травм позволил предположить, что он покончил с собой. Другие детали произошедшего неизвестны. Близкие покойного не комментировали случившееся.

Ранее сообщалось о смерти автора песен Пугачевой и Осина Ильдара Хайруллина.

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